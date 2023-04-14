Аисты вернулись в гнездо у храма в Рождествено и сразу занялись самым важным делом

В село Рождествено (Гатчинский район Ленинградской области) вернулись белые аисты. Гнездо у них уже есть, и они, не откладывая, занялись продолжением рода. Об этом рассказывает 14 апреля биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» .

Аисты не первый год выводят птенцов на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы. Для удобства птиц служители церкви установили во дворе столб с круглой деревянной подставкой, и в ту же весну пара аистов свила там гнездо.

Аист — дальний мигрант, некоторые улетают зимовать в Южную Африку, преодолевая за три месяца 10 тысяч километров. В Ленобласти гнездится около 200 пар. Прожить в дикой природе они могут более 20 лет.



«В семье этих птиц царит полное равноправие. Сообща строят гнездо, вместе насиживают яйца и заботливо выращивают потомство. Аист издревле считается вестником материнства. По славянским поверьям, в дом, рядом с которым появляется его гнездо, приходит семейное счастье и благополучие», — рассказывает Павел Глазков.

