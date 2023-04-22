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    Ремонт VS солнце. Дачники пробираются по Приморскому шоссе по одной полосе

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    Суббота и хорошая погода — чем не повод отправиться за город? Видимо, так решили многие петербуржцы, но их планы побыстрее выбраться из города нарушили ремонтные работы.

    Внушительная пробка попала в объектив фотокорреспондента «Фонтанки» 22 апреля. По Приморскому шоссе автомобили пробираются к выезду из города по одной полосе — в этом месте ремонтируют дорогу.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Для тех, кто планирует навестить свои дачи, 47news составили список потенциально «пробочных» мест в области.

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    «Фонтанка» же предупреждала, где в ближайшее время ограничат движение в Петербурге.

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