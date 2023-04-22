Ремонт VS солнце. Дачники пробираются по Приморскому шоссе по одной полосе

Суббота и хорошая погода — чем не повод отправиться за город? Видимо, так решили многие петербуржцы, но их планы побыстрее выбраться из города нарушили ремонтные работы.



Внушительная пробка попала в объектив фотокорреспондента «Фонтанки» 22 апреля. По Приморскому шоссе автомобили пробираются к выезду из города по одной полосе — в этом месте ремонтируют дорогу.