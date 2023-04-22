В Петербурге разыскали коварную «Викторию», которая «помогла» пожилой петербурженке с квартирой за 2,8 млн

Петербургская пенсионерка недосчиталась 2,8 миллиона рублей после общения с «Викторией», которая обещала помочь с покупкой квартиры. Подозреваемая уже задержана — после аналогичного случая.



Задержали 66-летнюю женщину без определенных занятий два дня назад, сообщает 22 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Накануне полиция установила, что она может быть той самой «Викторией», на которую жаловалась 76-летняя жительница Фрунзенского района.

Пенсионерка обратилась в правоохранительные органы 20 апреля. Она рассказала, что в конце августа познакомилась во дворе с женщиной, которая представилась Викторией и предложила помощь с покупкой квартиры. В феврале «Виктория» связалась с женщиной, сообщила, что появился подходящий вариант, взяла деньги и пропала.