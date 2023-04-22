В Петербурге разыскали коварную «Викторию», которая «помогла» пожилой петербурженке с квартирой за 2,8 млн

Петербургская пенсионерка недосчиталась 2,8 миллиона рублей после общения с «Викторией», которая обещала помочь с покупкой квартиры. Подозреваемая уже задержана — после аналогичного случая.
Задержали 66-летнюю женщину без определенных занятий два дня назад, сообщает 22 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Накануне полиция установила, что она может быть той самой «Викторией», на которую жаловалась 76-летняя жительница Фрунзенского района.
Пенсионерка обратилась в правоохранительные органы 20 апреля. Она рассказала, что в конце августа познакомилась во дворе с женщиной, которая представилась Викторией и предложила помощь с покупкой квартиры. В феврале «Виктория» связалась с женщиной, сообщила, что появился подходящий вариант, взяла деньги и пропала.
Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас «Виктория» арестована. Как ранее писала «Фонтанка», на рынке мифического жилья действительно активно демпинговала некая Виктория, искушению от которой в 2014 году едва не поддался репортер «Фонтанки». Задержана она была по заявлению граждан, считающих себя обманутыми, но после беседы ее отпустили с миром.
Кроме того, за сутки стало известно о четырех преступлениях, которые лишили пожилых петербуржцев сумм больше миллиона рублей. Спасая деньги от «подозрительной активности», 68-летняя сотрудница компании, занимающейся электронными приборами, оформила на себя кредит и перевела обманщикам в целом 1,1 миллиона. Похожая история произошла с ее ровесницей, живущей на Рябовском шоссе: она лишилась 1,8 миллиона. Также мошенники убедили 69-летнего гендиректора судостроительной компании выложить 1,1 миллиона, а некая «Галина» лично помогла 89-летней петербурженке положить чуть больше миллиона на «безопасный счет».