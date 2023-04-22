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    Обстрел трамвая в Петербурге стал уголовным делом. Среди задержанных — близнецы с большим криминальным опытом

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    После обстрела вагона трамвая на проспекте Просвещения были задержаны четверо, которые уже стали фигурантами уголовного дела. Женщина в поле зрения полиции не попадала, а трое мужчин оказались опытными нарушителями.

    Подозреваемые попались на парковке ТК на проспекте Культуры в машине «Альфа Ромео», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 апреля. Все они живут в одном доме на этом же проспекте. Двое — судя по всему, 48-летние близнецы: один сидел за рулем, другой — на пассажирском сиденье. Также в машине были 33-летняя женщина и 39-летний мужчина.

    Оба близнеца с 1999 года неоднократно попадались на кражах, и не только, оба успели посидеть в колонии. Их спутника тоже судили в основном за кражи, он тоже бывал в колонии, а в конце 2021 года был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. За это мужчина получил год условно с испытательным сроком в два года.

    Сначала задержанные попали в спецприемник с административными протоколами о мелком хулиганстве. У них изъяли, по предварительным данным, пневматический пистолет Special Force W119, магазин, упаковку со стальными шариками, неиспользованный газовый баллон и три серебристых шарика. Уже возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Как писала «Фонтанка», прошлым вечером в трамвай на пересечении проспектов Просвещения и Культуры несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Никто не пострадал.

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