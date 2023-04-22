Обстрел трамвая в Петербурге стал уголовным делом. Среди задержанных — близнецы с большим криминальным опытом

После обстрела вагона трамвая на проспекте Просвещения были задержаны четверо, которые уже стали фигурантами уголовного дела. Женщина в поле зрения полиции не попадала, а трое мужчин оказались опытными нарушителями.



Подозреваемые попались на парковке ТК на проспекте Культуры в машине «Альфа Ромео», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 апреля. Все они живут в одном доме на этом же проспекте. Двое — судя по всему, 48-летние близнецы: один сидел за рулем, другой — на пассажирском сиденье. Также в машине были 33-летняя женщина и 39-летний мужчина.