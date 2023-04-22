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    Троих увезли в полицию после стрельбы по трамваю на Просвещения

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    Трёх человек увезли после хулиганской стрельбы по трамваю в Выборгском районе Петербурга 21 апреля. Ни один из них пока не в состоянии объяснить нападение на общественный транспорт.

    Трамвай на пересечении проспектов Просвещения и Культуры атаковали около восьми часов вечера, сообщили «Фонтанке» в полиции. В вагон несколько раз выстрелили из травматического пистолета, обошлось без пострадавших.

    В 59 отделе трезвеют два брата и женщина. Оружие изъято. Расспросы о том, как они провели пятницу, полицейские отложили — пока связного ответа всё равно не услышать.

    Случившееся остановило трамваи, ехавшие от станции «Ручьи», почти на час. В ГЭТ сообщали, что движение было возобновлено в 21:08.

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