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    Стрельба притормозила трамваи на проспекте Просвещения

    1960
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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства хулиганской выходки, в которой досталось общественному транспорту в Выборгском районе Петербурга 21 апреля.

    Трамваи встали на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руднева вечером пятницы, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Подписчики добавили подробностей: в трамвае стреляли, на остановке битое стекло.

    В комитете по транспорту «Фонтанке» уточнили, что нештатная ситуация случилась на маршруте № 100. При этом стреляли не в вагоне, а с улицы.

    Как добавляют, на перекрестке работали росгвардейцы, приезжала полиция.

    Движение со стороны станции «Ручьи» было приостановлено. В 21:08 его возобновили, пострадавших нет, сообщили в «Горэлектротрансе».

    © Фонтанка.Ру

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