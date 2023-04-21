Стрельба притормозила трамваи на проспекте Просвещения

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства хулиганской выходки, в которой досталось общественному транспорту в Выборгском районе Петербурга 21 апреля.
Трамваи встали на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руднева вечером пятницы, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Подписчики добавили подробностей: в трамвае стреляли, на остановке битое стекло.
В комитете по транспорту «Фонтанке» уточнили, что нештатная ситуация случилась на маршруте
Как добавляют, на перекрестке работали росгвардейцы, приезжала полиция.
Движение со стороны станции «Ручьи» было приостановлено. В 21:08 его возобновили, пострадавших нет, сообщили в «Горэлектротрансе».