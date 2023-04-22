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    Тест по картинкам: проверьте, насколько хорошо вы знаете советские фильмы

    Ответить на все 10 вопросов вам поможет не только отличная память, но и безупречная внимательность

    1795
    1 комментарий
    В нашей версии все эти герои вполне могли бы существовать в одной вселенной, но вам придется сосредоточиться только на каждой из них
    В нашей версии все эти герои вполне могли бы существовать в одной вселенной, но вам придется сосредоточиться только на каждой из нихКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Мы можем не помнить (а то и не знать) сцены из современного отечественного кино, но советские фильмы (на удивление) помним, как будто только вчера их смотрели. Или нет? Картины, которые мы собрали в этом тесте, вы наверняка смотрели (а то и не раз), но уверены ли вы, что помните их наизусть? У нас на этот счет есть сомнения. Опровергнуть их вы можете только в одном случае: если правильно ответите на каждый из десяти вопросов, что мы для вас подготовили. Механика простая: вы смотрите на стоп-кадр и пробуете угадать, что с ним не так, кликаете на тот вариант ответа, который вам кажется правильным, потом тянете шторку влево и видите правильный ответ.

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    Начнем с чего попроще. Как назывался тот самый корабль в начале фильма «Бриллиантовая рука»?

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    Какая картина на самом деле была за спиной стариков-разбойников?

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    Продолжаем культурологическое исследование. Что было изображено на картине за спиной этих героев из фильма «Не может быть»?

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    Что на самом деле было написано на вывеске за спиной Бальзаминова?

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    А вместо Бивиса и Баттхеда в этом кадре кто был изображен?

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    Какая татуировка на самом деле красуется на левом плече Доцента?

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    Что в действительности держит в руках Вадим из фильма «Три плюс два» в этом кадре?

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    Какой пейзаж должен быть за окном в этом кадре вместо Парижа?

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    Что в этот момент на голове у милиционера на заднем плане?

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    Плавсредствами начали, ими же и закончим. Как называлась баржа (та, что в кадре) из фильма «Асса»?

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    Тест по картинкам: проверьте, насколько хорошо вы знаете советские фильмы

    Похоже, вы не смотрели большинство из этих фильмов

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    Тест по картинкам: проверьте, насколько хорошо вы знаете советские фильмы

    Вы смотрели эти фильмы, но вряд ли помните каждую деталь

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест по картинкам: проверьте, насколько хорошо вы знаете советские фильмы

    Вы слишком внимательно смотрели эти фильмы

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест по картинкам: проверьте, насколько хорошо вы знаете советские фильмы

    Вы так часто смотрели эти фильмы, что, кажется, могли бы вести лекции по ним

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    В нашей версии все эти герои вполне могли бы существовать в одной вселенной, но вам придется сосредоточиться только на каждой из них
    В нашей версии все эти герои вполне могли бы существовать в одной вселенной, но вам придется сосредоточиться только на каждой из нихКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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