Тест по картинкам: проверьте, насколько хорошо вы знаете советские фильмы

Мы можем не помнить (а то и не знать) сцены из современного отечественного кино, но советские фильмы (на удивление) помним, как будто только вчера их смотрели. Или нет? Картины, которые мы собрали в этом тесте, вы наверняка смотрели (а то и не раз), но уверены ли вы, что помните их наизусть? У нас на этот счет есть сомнения. Опровергнуть их вы можете только в одном случае: если правильно ответите на каждый из десяти вопросов, что мы для вас подготовили. Механика простая: вы смотрите на стоп-кадр и пробуете угадать, что с ним не так, кликаете на тот вариант ответа, который вам кажется правильным, потом тянете шторку влево и видите правильный ответ.