Мы можем не помнить (а то и не знать) сцены из современного отечественного кино, но советские фильмы (на удивление) помним, как будто только вчера их смотрели. Или нет? Картины, которые мы собрали в этом тесте, вы наверняка смотрели (а то и не раз), но уверены ли вы, что помните их наизусть? У нас на этот счет есть сомнения. Опровергнуть их вы можете только в одном случае: если правильно ответите на каждый из десяти вопросов, что мы для вас подготовили. Механика простая: вы смотрите на стоп-кадр и пробуете угадать, что с ним не так, кликаете на тот вариант ответа, который вам кажется правильным, потом тянете шторку влево и видите правильный ответ.
Тест по картинкам: проверьте, насколько хорошо вы знаете советские фильмы
Ответить на все 10 вопросов вам поможет не только отличная память, но и безупречная внимательность
22 апреля 2023, 14:40
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Похоже, вы не смотрели большинство из этих фильмов
Вы смотрели эти фильмы, но вряд ли помните каждую деталь
Вы слишком внимательно смотрели эти фильмы
Вы так часто смотрели эти фильмы, что, кажется, могли бы вести лекции по ним