«Клеветы не приемлю». Герой России космонавт Юрчихин ответил на обвинение в травле актрисы Пересильд

Исполнительница главной роли в фильме «Вызов» Юлия Пересильд заявила о двухлетней травле и попросила космонавтов воздержаться от резкостей в её адрес. Герой России Фёдор Юрчихин ответил ей через СМИ.
«Покажите мне, в каком из своих комментариев я высказался против участников проекта?! Я готов ответить за каждое свое слово. При этом клеветы не приемлю, ни по отношению к своим друзьям, ни по отношению к себе», — цитирует Юрчихина «МК» 21 апреля.
Претензии космонавта касаются картины в целом. Он считает, что «Вызов» и организация съёмок скорее не популяризируют, а вредят космонавтике.
«В угоду проектам нельзя снимать с экипажей профессионалов, на подготовку которых потрачены государственные деньги», — завил Юрчихин.
О нападках, которым незаслуженно подвергается два года, Пересильд рассказала 21 апреля.
«Уважаемые космонавты и лично Фёдор Николаевич Юрчихин и другие, ну переставайте уже меня травить. Негоже Героям России 2-й год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах. Я ничего не прошу, не подаю документов ни на какие звания», — написала она на своей странице «ВКонтакте».
Идея присвоить актрисе Звезду Героя РФ за 12-суточный полёт на МКС появилась у членов Гильдии актеров кино России. Юрчихин в ответ предложил дать помогавшим при съёмках космонавтам звания народных артистов РФ.
Сам Юрчихин летал в космос пять раз, его суммарный налёт — 672 дня. В 2008 космонавт получил звание Героя России, через десять лет — орден За заслуги перед Отечеством II степени. В 2019-м, в возрасте 60 лет, его отстранили от работы.