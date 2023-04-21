«Клеветы не приемлю». Герой России космонавт Юрчихин ответил на обвинение в травле актрисы Пересильд

Исполнительница главной роли в фильме «Вызов» Юлия Пересильд заявила о двухлетней травле и попросила космонавтов воздержаться от резкостей в её адрес. Герой России Фёдор Юрчихин ответил ей через СМИ.

«Покажите мне, в каком из своих комментариев я высказался против участников проекта?! Я готов ответить за каждое свое слово. При этом клеветы не приемлю, ни по отношению к своим друзьям, ни по отношению к себе», — цитирует Юрчихина «МК» 21 апреля.

Претензии космонавта касаются картины в целом. Он считает, что «Вызов» и организация съёмок скорее не популяризируют, а вредят космонавтике.