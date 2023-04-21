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    «Яндекс» полностью купил долю Uber, дисконт составил 60%

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    Приложение для вызова такси Uber, которое в России с 2018 года было совместным с американцами проектом «Яндекса», полностью перешло под контроль российской компании.

    Как пишет «Коммерсантъ», остававшуюся долю Uber в 29% «Яндекс» выкупил за 702,5 миллиона долларов. Это цена с дисконтом порядка 60% относительно оценки стоимости бизнеса от 2021 года.

    Издание отмечает, что Uber мог торопиться продать доли, ожидая ожесточения условий сделки. Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщал, что с иностранных компаний начнут взымать налог в 10% от суммы сделки по продаже бизнеса в России.

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