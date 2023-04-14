Прощальный налог. Иностранцев обяжут пополнять казну после продажи бизнеса в России

Министр финансов Антон Силуанов обявил о налоге для иностранных компаний, которые решили продать бизнес в России. Это попытка удержать их в стране.



О решении ввести такой налог Силуанов рассказал в эфире канала «Россия 24» вечером 14 апреля. По словам Силуанова, налог составит 10 процентов от общей суммы сделки. «Мы создаем условия для того, чтобы наоборот компании с иностранным участием продолжали здесь работать, чтобы выход был не выгоден для иностранного бизнеса», — поделился министр (цитата по ТАСС).

Когда налог начнет начисляться Силуанов не уточнил.