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    Прощальный налог. Иностранцев обяжут пополнять казну после продажи бизнеса в России

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    Министр финансов Антон Силуанов обявил о налоге для иностранных компаний, которые решили продать бизнес в России. Это попытка удержать их в стране.

    О решении ввести такой налог Силуанов рассказал в эфире канала «Россия 24» вечером 14 апреля. По словам Силуанова, налог составит 10 процентов от общей суммы сделки. «Мы создаем условия для того, чтобы наоборот компании с иностранным участием продолжали здесь работать, чтобы выход был не выгоден для иностранного бизнеса», — поделился министр (цитата по ТАСС).

    Когда налог начнет начисляться Силуанов не уточнил.

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