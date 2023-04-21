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    СК проверил школу в Приморском районе после обеда с червяком

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    Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    Следователи вместе со специалистами Роспотребнадзора и сотрудниками МВД проверили школу в Приморском районе после сообщений о ненадлежащей организации питания. Об этом 21 апреля говорится в публикации ГСУ СК России по Петербургу.

    Была проверена территория школы, в том числе и помещения столовой. Сотрудники опросили администрацию учебного заведения тех, кто ответственен за организацию питания. «Продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему», — рассказали в ведомстве.

    Недавно СК сообщил о предстоящей проверке. Ранее «Фонтанка» писала, что в 575-й школе Приморского района во время обеда в тарелке нашли червяка. В компании «Фирма Флоридан», которая поставляет питание в учреждение, заявили, что этот случай не несет массовости и сейчас проводятся мероприятия для определения всех возможных вариантов появления червяка в блюде.

    В начале апреля в группе школы № 575 во «ВКонтакте» опубликовали ответ от «Фирмы Флоридан» об обнаружении осколка фаянсовой посуды. После этого фаянсовую и стеклянную посуду заменили на пластиковую.

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    ШколаЧервякПетербург
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