СК проверил школу в Приморском районе после обеда с червяком

Следователи вместе со специалистами Роспотребнадзора и сотрудниками МВД проверили школу в Приморском районе после сообщений о ненадлежащей организации питания. Об этом 21 апреля говорится в публикации ГСУ СК России по Петербургу.



Была проверена территория школы, в том числе и помещения столовой. Сотрудники опросили администрацию учебного заведения тех, кто ответственен за организацию питания. «Продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему», — рассказали в ведомстве.

