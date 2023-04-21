СК проверил школу в Приморском районе после обеда с червяком

Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
Следователи вместе со специалистами Роспотребнадзора и сотрудниками МВД проверили школу в Приморском районе после сообщений о ненадлежащей организации питания. Об этом 21 апреля говорится в публикации ГСУ СК России по Петербургу.
Была проверена территория школы, в том числе и помещения столовой. Сотрудники опросили администрацию учебного заведения тех, кто ответственен за организацию питания. «Продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему», — рассказали в ведомстве.
Недавно СК сообщил о предстоящей проверке. Ранее «Фонтанка» писала, что в 575-й школе Приморского района во время обеда в тарелке нашли червяка. В компании «Фирма Флоридан», которая поставляет питание в учреждение, заявили, что этот случай не несет массовости и сейчас проводятся мероприятия для определения всех возможных вариантов появления червяка в блюде.
В начале апреля в группе школы № 575 во «ВКонтакте» опубликовали ответ от «Фирмы Флоридан» об обнаружении осколка фаянсовой посуды. После этого фаянсовую и стеклянную посуду заменили на пластиковую.