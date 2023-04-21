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    Среди кукурузы. Рядом с крепостью викингов в Дании нашли клад из древних монет

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    Клад из примерно 300 серебряных монет обнаружили возле крепости викингов Фиркат на северо-западе Дании. Находкам уже больше тысячи лет.

    На клад наткнулась девочка, которая ходила с металлоискателем на кукурузном поле, сообщает 21 апреля The Guardian. По предварительным данным, монеты датируются 80-ми годами Х века — в то же время крепость была построена Харальдом Синезубым, при котором Дания приняла христианство.

    По словам археологов, в кладе есть датские, арабские и германские монеты, а также шотландские или ирландские ювелирные изделия. Следующей осенью после сбора урожая место продолжат исследовать — специалисты надеются найти места захоронения и дома хозяев клада.

    Находки выставят в музее Северной Ютландии. Его директор отметил, что такие клады находятся весьма редко.

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