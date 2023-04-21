Улицы ждут тепла. Почему в Петербурге все еще не восстанавливают разметку

Как сообщил накануне комитет по транспорту, рисовать линии и буквы на дорогах начнут в начале мая. Всего на 1,7 тысячи улиц нанесут 750 тысяч квадратных метров разметки. Почему-то отдельно посчитали продольную: 400 тысяч квадратов. По данным «Фонтанки», начать раньше не позволяют погода и пресловутый месячник по благоустройству, в рамках которого город пытаются отмыть от мусора и последствий зимы, в частности большого объема высыпанного песка. «Моют дороги и тротуары. Задействовано много техники. Если еще и с разметкой выйдем — город встанет», — уточнил собеседник в транспортном блоке.

Кроме того, есть ориентиры по температуре — как и известные +8 градусов для отключения батарей, — в случае с разметкой нужно, чтобы асфальт не остывал по ночам, когда и идут работы; так что ждут положительных температур после заката не ниже 5 градусов. В зависимости от материала разметка сохнет от 5–15 минут (термопластик горячего нанесения) до 45 минут (холодный пластик). Есть ускорители, но это дополнительные средства и повышенная взрывоопасность материала, подрядчики, как правило, ими не пользуются. В группе комитета по транспорту Дирекции по организации дорожного движения накидали вопросов про скользкую краску. Там пояснили, что «краска в основном используется на магистралях, где в текущем году запланирован ремонт дорожного полотна», а при нанесении дорожной разметки используется краска с применением износостойких пластичных материалов, также она «в тёмное время суток светоотражается». Жаловались на конкретные адреса в Выборгском районе, но если посмотреть на карту обращений с портала «Наш Санкт-Петербург» с темой «повреждения элементов дорожной разметки», то сейчас на рассмотрении их сравнительно немного. Бросается в глаза, что кого-то сильно волнуют очертания велопешеходной дорожки на Смольной набережной.

Если что, жалоба не сильно подвинет конкретный адрес в графике: приоритет — «основные магистрали Петербурга, а также адреса проведения ближайших знаковых городских мероприятий: празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ПМЭФ-2023, ПМЮФ-2023, День города, саммит «Россия — Африка», День ВМФ и т.д.».





Претензии к сошедшей разметке, включая велодорожки Центра управления парковками, — это классика ранней весны, после буйства реагентов и шипованной резины. Простора для того, чтобы призвать на место прежнего подрядчика, не очень много, надо поспешать. В случае с пластиком гарантия действует год, недавно она была выставлена, к примеру, по каналу Грибоедова. Да, не обошлось без всеми любимой платной парковки, которая дает свою специфику. «Состав там чуть другой именно из-за синего пигмента, который дает колкость, — говорят собеседники «Фонтанки». — Сейчас исправляют заводы-изготовители рецептуру». Что касается гарантии на краску, то она всего 3 месяца. Но ее и используют редко — как говорилось выше, там, где запланирован ремонт, или в спальных районах.



«По гарантии ежегодно ведутся работы по восстановлению некоторых улиц по представлениям ГИБДД и по выявленным самостоятельно износам, — рассказал собеседник в транспортном блоке. — В 95% случаев это пешеходные переходы».



На обновление разметки потратят 1 млрд рублей, говорят в комитете. Но судя по сайту госзакупок, эта сумма набегает по 4 контрактам, которые подписали пару недель назад не только на этот год, но и на следующий. Подрядчики — все те же, петербургские тяжеловесы этого рынка: «Роуд Лайф» получил за 380 млн Калининский, Красногвардейский, Фрунзенский и Невский районы; АО «Трест» за 370 млн — Приморский, Курортный, Василеостровский и Петроградский.



А вот остальное — у московского ООО «Истра Форм» Евгения Игнатова. Эта компания не первый год в Петербурге, но крупный контракт на несколько районов впервые получила только в 2021 году. Теперь же у нее половина города почти на полмиллиарда.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»