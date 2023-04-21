Fan ID предложили оставить только на «опасных» матчах

Агентство стратегических инициатив выступило с предложением сохранить использование карты болельщика только на матчах «с повышенной категорией опасности». Об этом 21 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на документ, направленный АСИ в правительство. Пресс-служба агентства подтвердила его подлинность.



Полномочиями определять уровень «опасности» матчей предлагается наделить государственные органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ. Речь идет, в том числе, об играх в рамках крупных международных футбольных турниров, таких как матчи сборной России.