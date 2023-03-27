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    Путин поручил до 1 мая упростить использование Fan ID

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    В России должны упростить использование гражданами Fan ID. Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин 27 марта, говорится на сайте Кремля.

    Кабмин совместно с «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» должен до 1 мая «принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков».

    Система Fan ID неоднократно подвергалась критике со стороны болельщиков, экспертов и чиновников. После ее введения посещаемость футбольных матчей РПЛ резко сократилась. А недавно за «корректировку» системы карты болельщика высказался зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идёт об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы», — говорил он (цитата по РИА Новости).

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