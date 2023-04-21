Британский вице-премьер Рааб подал в отставку после разбирательств о «буллинге»

Британский вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб подал в отставку из-за разбирательств о буллинге с его стороны. Об этом он 21 апреля сообщил в соцсетях.
Рааб опубликовал свое письмо премьер-министру Риши Сунаку. В тексте говорится, что Рааб считает своим долгом принять результаты расследования, но полагает их ошибочными и создающими опасный прецедент. «Он будет поощрять надуманные жалобы на министров и охладит тех, кто осуществляет изменения от имени правительства — и в конечном счете британского народа», — пишет Рааб.
Также Рааб отметил, что расследование прошло с нарушениями, например была отмечена «утечка искаженных и сфабрикованных заявлений в СМИ». Тем не менее он заявил, что все еще поддерживает Сунака и правительство.
По данным Sky News, обвинения в адрес Рааба появились в октябре: его бывшие сотрудники утверждали, что он создал «культуру страха» в их отделах. Как отмечает The Guardian, многие госслужащие говорили, что Рааб бывает слишком требователен и иногда ведет себя издевательски. По данным газеты, к жалобам присоединились минимум 24 госслужащих.
В январе Сунак уволил главу Консервативной партии страны Надхима Захави из-за налогового скандала. В октябре министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон покинул пост из-за обвинений в издевательствах.