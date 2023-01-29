Премьер Великобритании уволил главу консерваторов Захави. Проблема — в налогах

В Великобритании разгорелся серьезный налоговый скандал. «Серьезные нарушения» стали причиной увольнения главы Консервативной партии страны Надхима Захави. Решение 29 января принял британский премьер Риши Сунак.
В письме, опубликованном на официальном сайте, Сунак пояснил, что независимое расследование завершено. Эксперты пришли к выводу о том, что имело место серьезное налоговое нарушение. Именно поэтому премьер «вынужден сместить с занимаемой должности».
Министр без портфеля признавал, что был «неосторожен» со своими налогами.
В частности, глава британских консерваторов задним числом ликвидировал многомиллионный долг перед сборщиком налогов, сообщает Bloomberg. Кроме того, Захави пришлось выплачивать штраф.
Продолжительный скандал мог нарушить работу правительства Сунака. В своих предвыборных обещаниях нынешний премьер собирался возрождать британскую экономику.
Захави — не первый покинул правительство Сунака, работающее всего несколько месяцев. В октябре уйти пришлось Гэвину Уильямсону. Его обвинили в издевательствах над сотрудниками. Жалобы на травлю стали причиной увольнения вице-премьера Доминика Рааба.