Взрыв в Белгороде закинул автомобиль на крышу магазина. Его снимали спецтехникой

После падения авиационного боеприпаса в Белгороде автомобиль оказался на крыше магазина. Туда его закинуло ударной волной. Об этом 21 апреля сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород».
телеграм-канал Жесть Белгород
На видеозаписи показана работа техники. Фасад здания выглядит повреждённым, в нескольких метрах от него за процессом следят местные жители и специалисты.
Напомним, два человека после взрыва попали в больницу, один отказался от госпитализации. На дороге появилась воронка радиусом 20 метров, разрушены четыре квартиры. В Минобороны произошедшее объяснили «нештатным сходом боеприпаса» — он выпал из российского самолёта Су-34, летевшего над городом.