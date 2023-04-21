Кто бы мог подумать, но за год новых западных санкций против России в нашей стране больше всего подорожала именно жвачка. Такие данные приводит Росстат. Подробнее о том, почему так случилось и как подскочили цены на другие товары, читайте в наших карточках.
Вашим санкциям — пузырь. Найден товар, который подорожал за год в России больше всего
21 апреля 2023, 07:12
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