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    Снова западный «деликатес». Стало известно, что подорожало в России за год больше всего

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    Жевательная резинка встала во главе перечня продуктов, которые заметнее всего подорожали за год в российских магазинах, это зафиксировал Росстат. Внимание на цены 19 апреля обратил РБК.

    Так, в марте 2023 года средняя стоимость упаковки в рознице составляла в среднем 39 руб., а ровно год назад — 32 руб. По итогу цена выросла на 22,3%.

    Примечательно, что в марте 2022 года инфляция в России была на пике, за месяц цены взлетели на 7,6%. Рост начался после объявления о специальной военной операции и ввода западных санкций. Впоследствии он замедлился, и в марте 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем инфляция составила 0,37%.

    Темпы подорожания жвачки, уточняет РБК, за последний год стали рекордными за всё предыдущее десятилетие. Раньше стоимость увеличивалась на 1–3 руб. в год, за исключением 2018-го.

    По словам исполнительного директора подмосковной кондитерской фабрики «К-Артель» Романа Шуваева, резкое подорожание жвачки — результат последствий западных санкций. Во-первых, на их фоне подорожала упаковка, во-вторых, производство зависит от импорта компонентов. Основа для жевательной резинки не производится в России и ввозится из-за рубежа. Ранее её завозили морским транспортом из Испании. Сейчас отечественные производители перешли на поставки из Бразилии и Египта.

    Похожие причины роста стоимости называет и исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. В их числе — подорожание упаковки, импортных компонентов и усложнение логистических цепочек.

    В Петербурге тем временем инфляция опустилась ниже 3% впервые с июля 2020 года. О том, как это стало возможным, читайте здесь.

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