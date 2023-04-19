Снова западный «деликатес». Стало известно, что подорожало в России за год больше всего

Жевательная резинка встала во главе перечня продуктов, которые заметнее всего подорожали за год в российских магазинах, это зафиксировал Росстат. Внимание на цены 19 апреля обратил РБК.



Так, в марте 2023 года средняя стоимость упаковки в рознице составляла в среднем 39 руб., а ровно год назад — 32 руб. По итогу цена выросла на 22,3%.



Примечательно, что в марте 2022 года инфляция в России была на пике, за месяц цены взлетели на 7,6%. Рост начался после объявления о специальной военной операции и ввода западных санкций. Впоследствии он замедлился, и в марте 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем инфляция составила 0,37%.

