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    Минобороны РФ: При пролете Су-34 над Белгородом произошел нештатный сход боеприпаса

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    При пролете Су-34 над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Об этом 20 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    По данным ведомства, жертв нет. Получили повреждения жилые строения, уже проводится расследование.

    О взрыве в Белгороде и появлении воронки радиусом в 20 метров вечером в четверг рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Известно о двух пострадавших. Одна женщина в состоянии средней степени тяжести была доставлена в городскую больницу, а вторая от госпитализации отказалась.

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