Минобороны РФ: При пролете Су-34 над Белгородом произошел нештатный сход боеприпаса

При пролете Су-34 над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Об этом 20 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, жертв нет. Получили повреждения жилые строения, уже проводится расследование.

О взрыве в Белгороде и появлении воронки радиусом в 20 метров вечером в четверг рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Известно о двух пострадавших. Одна женщина в состоянии средней степени тяжести была доставлена в городскую больницу, а вторая от госпитализации отказалась.