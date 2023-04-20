Гараж под снос. Рассказываем, кому положена компенсация и что хотят изменить

19 апреля в Петербурге начали спиливать ворота гаражей на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Полюстровского проспекта. Участники ТСН «Наш гараж», чьи строения находятся на участке, отказались добровольно убрать их, считая, что снос ведется с нарушением их прав.



Этот пример далеко не единичный, если не сказать — типичный. Власти города тем временем хотят изменить порядок предоставления компенсаций при сносе гаражей. Подробнее о том, как хотят реформировать эту систему, и возможно ли получить компенсацию за снос гаража, читайте в наших карточках.