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    Гараж под снос. Рассказываем, кому положена компенсация и что хотят изменить

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    19 апреля в Петербурге начали спиливать ворота гаражей на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Полюстровского проспекта. Участники ТСН «Наш гараж», чьи строения находятся на участке, отказались добровольно убрать их, считая, что снос ведется с нарушением их прав.

    Этот пример далеко не единичный, если не сказать — типичный. Власти города тем временем хотят изменить порядок предоставления компенсаций при сносе гаражей. Подробнее о том, как хотят реформировать эту систему, и возможно ли получить компенсацию за снос гаража, читайте в наших карточках.

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