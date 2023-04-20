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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Полиция ищет пассажира с ножом из автобуса №202. Он ранил молодого мужчину

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    Драка двух пьяных мужчин завершилась ножевым ранением. Инцидент, по данным «Фонтанки», произошел накануне в автобусе №202. Информацию о конфликте подтверждает 20 апреля ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Сообщение о поножовщине поступило в полицию Выборгского района в одиннадцатом часу вечера. Звонивший рассказал, что в салоне рейсового автобуса на пересечении улицы Жака Дюкло и Светлановского проспекта дерутся двое мужчин с внешними признаками опьянения, у одного из них в руках нож.

    25-летний пострадавший сегодня в полдень сам обратился в больницу, откуда был отпущен после оказания медицинской помощи. Нападавшего ищут.

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