Полиция ищет пассажира с ножом из автобуса №202. Он ранил молодого мужчину

Драка двух пьяных мужчин завершилась ножевым ранением. Инцидент, по данным «Фонтанки», произошел накануне в автобусе №202. Информацию о конфликте подтверждает 20 апреля ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Сообщение о поножовщине поступило в полицию Выборгского района в одиннадцатом часу вечера. Звонивший рассказал, что в салоне рейсового автобуса на пересечении улицы Жака Дюкло и Светлановского проспекта дерутся двое мужчин с внешними признаками опьянения, у одного из них в руках нож.

25-летний пострадавший сегодня в полдень сам обратился в больницу, откуда был отпущен после оказания медицинской помощи. Нападавшего ищут.