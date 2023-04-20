В Центре Гамалеи ответили, защитят ли российские вакцины от «арктура»

Российские вакцины эффективны против нового подварианта ковида «арктур». Об этом 20 апреля заявил ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.



«Все эти варианты коронавируса, конечно, друг от друга отличаются, и у них чувствительность к вакцинам уменьшается. Но те вакцины, которые есть, способны защищать от тяжелого течения, от смерти, поэтому ими нужно будет пользоваться», – подчеркнул специалист.



Он добавил, что сейчас Центр им. Гамалеи разрабатывает вакцину от коронавируса, которая будет более эффективной против очень заразного штамма «омикрон».

