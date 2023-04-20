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    В Центре Гамалеи ответили, защитят ли российские вакцины от «арктура»

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    Российские вакцины эффективны против нового подварианта ковида «арктур». Об этом 20 апреля заявил ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

    «Все эти варианты коронавируса, конечно, друг от друга отличаются, и у них чувствительность к вакцинам уменьшается. Но те вакцины, которые есть, способны защищать от тяжелого течения, от смерти, поэтому ими нужно будет пользоваться», – подчеркнул специалист.

    Он добавил, что сейчас Центр им. Гамалеи разрабатывает вакцину от коронавируса, которая будет более эффективной против очень заразного штамма «омикрон».

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявлены четыре случая заражения «арктуром». Она отметила, что болезнь протекает как ОРВИ и не требует «высокого удельного веса госпитализации».

    «Арктур» — это новый геновариант «омикрона» (подвариант коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к линии XBB.1.16). Он обладает большей заразностью и способен обходить сформировавшийся иммунитет. Он уже вызвал интенсивный подъём заболеваемости в Индии. Там почти 90 % всех вновь заболевающих — это люди, инфицированные «арктуром».

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