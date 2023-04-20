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    COVID-19

    В России уже четыре случая заражения «арктуром», всплеск ожидается к лету

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    Тесты на коронавирус выявляют в России новый вариант ковида «арктур». Подтверждены уже четыре случая заражения. Об этом, как передаёт 20 апреля РИА Новости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Всплеск заболеваемости этим вариантом возможен к концу мая. При этом серьёзных опасений нет: система здравоохранения готова к перегрузкам.

    «Арктур» обладает большей заразностью и способен обходить сформировавшийся иммунитет. В то же время случаев тяжелого течения болезни не зарегистрировано, отметила Попова.

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