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    Смертельный обгон. Молодой водитель BMW погиб в ДТП с «ГАЗелью» под Гатчиной

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    Полиция Ленобласти устанавливает обстоятельства смертельной аварии в Гатчинском районе. В столкновении с грузовым фургоном погиб водитель легковушки.

    ДТП случилось в полдень 20 апреля на 9-м километре дороги Гатчина — Куровицы, между деревней Пижма и селом Воскресенское. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 20-летний водитель автомобиля BMW при обгоне по встречной полосе столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 53-летнего мужчины, который поворачивал налево.

    В результате водитель «БМВ» скончался на месте. Полиция ведет проверку по факту произошедшего. По данным «Яндекс.Пробок», движение на участке, где произошла авария, затруднено до сих пор.

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