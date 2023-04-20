Смертельный обгон. Молодой водитель BMW погиб в ДТП с «ГАЗелью» под Гатчиной

Полиция Ленобласти устанавливает обстоятельства смертельной аварии в Гатчинском районе. В столкновении с грузовым фургоном погиб водитель легковушки.



ДТП случилось в полдень 20 апреля на 9-м километре дороги Гатчина — Куровицы, между деревней Пижма и селом Воскресенское. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 20-летний водитель автомобиля BMW при обгоне по встречной полосе столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 53-летнего мужчины, который поворачивал налево.

В результате водитель «БМВ» скончался на месте. Полиция ведет проверку по факту произошедшего. По данным «Яндекс.Пробок», движение на участке, где произошла авария, затруднено до сих пор.