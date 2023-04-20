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    COVID-19

    Петербург снова первый по смертям от коронавируса

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    В России за минувшие сутки выявлен 7 041 новый случай COVID-19, говорится 20 апреля в сводке оперштаба. Вчера сообщалось о 6 305 заболевших.

    Попали в больницу с коронавирусом 1 064 человека, что на 5,5 % меньше вчерашних показателей. Всего по стране подтверждено 35 летальных исходов.

    В Петербурге 589 новых заболевших ковидом (накануне было 547). Госпитализирован 91 человек. Умерли 8 пациентов.

    По суточной летальной статистике Северная столица оказалась лидером по стране. На втором месте Москва, где 7 умерших и 1 075 заболевших за сутки.

    «Фонтанка» писала, что Роспотребнадзор к лету ждет всплеска заболеваемости коронавирусом в России из-за нового варианта ковида «арктур».

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