Петербург снова первый по смертям от коронавируса

В России за минувшие сутки выявлен 7 041 новый случай COVID-19, говорится 20 апреля в сводке оперштаба. Вчера сообщалось о 6 305 заболевших.



Попали в больницу с коронавирусом 1 064 человека, что на 5,5 % меньше вчерашних показателей. Всего по стране подтверждено 35 летальных исходов.



В Петербурге 589 новых заболевших ковидом (накануне было 547). Госпитализирован 91 человек. Умерли 8 пациентов.



По суточной летальной статистике Северная столица оказалась лидером по стране. На втором месте Москва, где 7 умерших и 1 075 заболевших за сутки.



«Фонтанка» писала, что Роспотребнадзор к лету ждет всплеска заболеваемости коронавирусом в России из-за нового варианта ковида «арктур».

