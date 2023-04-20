На карточку или почтой? Как изменится порядок выплаты пенсий в России

В России меняется порядок выплаты пенсий — соответствующий документ уже подписан президентом и опубликован. В силу он вступает с
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В России меняется порядок выплаты пенсий — соответствующий документ уже подписан президентом и опубликован. В силу он вступает с
Текстовую версию материала читайте здесь.
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19 апреля 2023, 07:00
28 декабря 2022, 09:54
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