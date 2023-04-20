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    На карточку или почтой? Как изменится порядок выплаты пенсий в России

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    В России меняется порядок выплаты пенсий — соответствующий документ уже подписан президентом и опубликован. В силу он вступает с 1 мая — то есть уже в следующем месяце пенсионеры получат выплаты по новым правилам. Мы изучили новый закон и разобрались, что изменится и кого эти изменения коснутся. Подробнее — в наших карточках.

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