Теперь только на почте? С 1 мая пенсии будут платить по новым правилам (но не всем)

Получать пенсию можно будет на дому или в почтовом отделении Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





В России меняется порядок выплаты пенсий — соответствующий документ уже подписан президентом и опубликован. В силу он вступает с 1 мая — то есть уже в следующем месяце пенсионеры получат выплаты по новым правилам. Мы изучили новый закон и разобрались, что изменится и кого эти изменения коснутся.



Что изменится? Законопроект с поправками, о котором идет речь, был принят Госдумой в марте 2023 года, однако обсуждался еще с октября прошлого года. При этом касается он, как ни странно, в первую очередь не пенсионных законов, а закона «О почтовой связи» — вносит в него ряд изменений, в том числе делает «Почту России» единственным оператором доставки пенсий наличными. Ранее доставлять пенсии имели право как «Почта России», так и иные организации, которые осуществляют доставку пенсий — они могли меняться в зависимости от региона. Теперь никакие иные организации, кроме почты, касаться пенсионных наличных не могут. Все, кто хочет и дальше получать пенсию на руки, будут ждать почтальона или ходить в почтовое отделение самостоятельно.



Кого коснутся новые правила? Только тех, кто получает пенсии наличкой. Сейчас получить пенсии можно на карту, однако этой опцией по разным причинам могут воспользоваться не все. Например, жительница Екатеринбурга рассказала, что ее мама после перелома шейки бедра практически не может передвигаться даже по квартире, не говоря уж о том, чтобы поехать в банк для оформления карты или к нотариусу за доверенностью.

По данным Пенсионного фонда России, на начало 2022 года в стране насчитывалось 11,9 млн таких пенсионеров, получающих выплаты на руки. Большинство и так получали деньги через «Почту России», но примерно 13% (около 1,5 млн человек) пользовались услугами альтернативных доставочных компаний.



Нужно писать какое-то заявление? Нет, переход на новые правила произойдет автоматически.

Зачем понадобилось что-то менять? Авторы законопроекта в пояснительной записке к нему указывают несколько причин, которыми обусловлены поправки. Во-первых, они говорят о том, что поправки направлены «на оказание мер поддержки организациям федеральной почтовой связи» и «снижение регуляторной нагрузки». Во-вторых, они утверждают, что те доставочные компании, которые не «Почта России», в большинстве своем ненадежны.

— Абсолютное большинство альтернативных доставочных организаций (более 90%) обладают правовым статусом общества с ограниченной ответственностью и минимальным уставным капиталом в размере 10 тысяч рублей, что создает существенные риски неисполнения взятых обязательств, — говорится в пояснительной записке. — Ранее неоднократно имели место примеры, когда при возникновении чрезвычайных ситуаций доставочные организации отказывались от дальнейшей доставки пенсий (пособий), в результате чего Общество (имеется в виду «Почта России». — Прим. ред.) было вынуждено принимать эти обязательства на себя (Приморский край, Амурская и Иркутская области).



А еще, утверждают авторы законопроекта, альтернативные доставщики находятся в более выгодных условиях, чем «Почта России», — они берут на себя преимущественно городскую местность, где себестоимость доставки небольшая. А почта вынуждена доставлять пенсии в сельской и труднодоступной местности, что обходится дороже. А тариф на доставку единый что в городе, что в селе — 1,17% от доставленных сумм.

А если я не хочу получать пенсию через почту? Остается возможность оформить банковскую карту и получать деньги на нее. В этом случае пенсия будет поступать на счет в день поступления средств от территориального органа Социального фонда России. Банк не берет никакой комиссии, пенсия придет в полном размере.