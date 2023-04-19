Столичные депутаты хотят, чтобы чиновники ездили на работу на «Москвичах»

Пересадить всю московскую мэрию на новую модель «Москвича» предлагают депутаты региона. Обращение готовятся отправить Собянину.

Как пишет 19 апреля «Коммерсантъ», идея принадлежит депутату от «Яблока» Сергею Митрохину, но его поддержали и коллеги из других партий. Митрохин утверждает, что передвигаться на «Москвичах» будет выгодней, потому что из-за санкций обслуживать иностранные автомобили стало дорого.

Но есть одна проблема, которую предстоит решить депутатам. Если мэр Москвы Сергей Собянин одобрит обновление автопарка на машину, которой он дал характеристику «отличный выбор для ежедневных поездок по городу», надо что-то делать с госзакупками. Иначе, высказался справедливорос Александр Соловьев, это будет выглядеть «как лоббизм единственного производителя».