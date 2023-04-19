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    Как будут ездить автобусы и трамваи во время празднования Ураза-байрама в Петербурге

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    Мусульманский праздник Ураза-байрам в Соборной мечети Санкт-Петербурга внесёт изменения не только в движение автомобилей, но и в трассы общественного транспорта.

    В пятницу, 21 апреля, меняют трассы пять автобусных и два трамвайных маршрута, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» 19 апреля. С начала и до девяти часов утра корректируют движение трамваев № 6 и 40, а также автобусов № 28, 50, 70, 71, 262.

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    Подробнее об изменениях маршрутной сети можно узнать здесь.

    «Фонтанка» рассказывала, где нельзя будет проехать во время Ураза-байрама.

    Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»
    Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

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