Как будут ездить автобусы и трамваи во время празднования Ураза-байрама в Петербурге

Мусульманский праздник Ураза-байрам в Соборной мечети Санкт-Петербурга внесёт изменения не только в движение автомобилей, но и в трассы общественного транспорта.



В пятницу, 21 апреля, меняют трассы пять автобусных и два трамвайных маршрута, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» 19 апреля. С начала и до девяти часов утра корректируют движение трамваев № 6 и 40, а также автобусов № 28, 50, 70, 71, 262.

