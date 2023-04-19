Петербург попал в сотню самых богатых городов мира, но тенденция печальная

Консталтинговая фирма Henley & Partners составила рейтинг самых богатых городов мира, взяв за основу количество долларовых миллионеров. За 10 лет Петербург и Москва потеряли многих.

На рейтинг СМИ обратили внимание 19 апреля, опубликован он был накануне. Список из ста городов возгравляет Нью-Йорк. В городе зарегистрированы 340 тысяч миллинеров, 724 мультимиллионера и 58 долларовых миллиардеров. За последние десять лет в этом американском городе людей с солидной суммой на счету стало на 40% больше.

Следом за Нью-Йорком расположились Токио (290300 миллионеров), Сан-Франциско (285 тысяч), Лондон (258 тысяч) и Сингапур (240100).