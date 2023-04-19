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    Петербург попал в сотню самых богатых городов мира, но тенденция печальная

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    Консталтинговая фирма Henley & Partners составила рейтинг самых богатых городов мира, взяв за основу количество долларовых миллионеров. За 10 лет Петербург и Москва потеряли многих.

    На рейтинг СМИ обратили внимание 19 апреля, опубликован он был накануне. Список из ста городов возгравляет Нью-Йорк. В городе зарегистрированы 340 тысяч миллинеров, 724 мультимиллионера и 58 долларовых миллиардеров. За последние десять лет в этом американском городе людей с солидной суммой на счету стало на 40% больше.

    Следом за Нью-Йорком расположились Токио (290300 миллионеров), Сан-Франциско (285 тысяч), Лондон (258 тысяч) и Сингапур (240100).

    Москва в списке на 31 месте, между Тель-Авивом и австралийским городом Перт. В российской столице живут 35200 долларовых миллионеров, 250 мультимиллионеров и 28 миллиардеров. За десять лет количество богачей сократилось на 44 процента.

    Петербург расположился ближе в концу списка, конкурируя со столицей ЮАР Кейптауном и нигерийским Лагосом. В Северной столице живут 6900 миллионеров, 55 мультимиллионеров и 7 долларовых миллиардеров. За десять лет «тяжелых» кошельков в городе стало на 38% меньше.

    Полностью на список можно посмотреть здесь.

    «Фонтанка» составляет и свой рейтинг самых богатых петербуржцев. Посмотреть на него можно по ссылке.

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