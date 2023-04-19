Проснулись, потянулись, закусили лягушкой. Как проходит день резвых норок в Нижне-Свирском заповеднике

У американских норок из Нижне-Свирского заповедника весьма плотное расписание дня. Нужно успеть и пообедать, и банные процедуры принять, и устроить физкультминутку — скучать точно некогда.

За энергичными зверьками подсмотрела фотоловушка, а пресс-служба заповедника опубликовала видео на радость подписчикам. На кадрах видно, как одна из норок ныряет в полынью, а затем резко выбирается обратно и скачет во весь опор куда-то в снег. К ней присоединяется и вторая норка — будто играют в догонялки.

Затем норка ползает по снегу, будто вытирая мокрую шерстку, и обедает, как уточняют в заповеднике — лягушкой.



В конце марта от фотоловушки не укрылся рано проснувшийся после зимней спячки барсук, бодро бегущий куда-то по заснеженной дороге.

