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    Проснулись, потянулись, закусили лягушкой. Как проходит день резвых норок в Нижне-Свирском заповеднике

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    У американских норок из Нижне-Свирского заповедника весьма плотное расписание дня. Нужно успеть и пообедать, и банные процедуры принять, и устроить физкультминутку — скучать точно некогда.

    ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник»

    За энергичными зверьками подсмотрела фотоловушка, а пресс-служба заповедника опубликовала видео на радость подписчикам. На кадрах видно, как одна из норок ныряет в полынью, а затем резко выбирается обратно и скачет во весь опор куда-то в снег. К ней присоединяется и вторая норка — будто играют в догонялки.

    Затем норка ползает по снегу, будто вытирая мокрую шерстку, и обедает, как уточняют в заповеднике — лягушкой.

    В конце марта от фотоловушки не укрылся рано проснувшийся после зимней спячки барсук, бодро бегущий куда-то по заснеженной дороге.

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