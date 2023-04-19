Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии добровольцев, заключивших контракт с ВС РФ

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон об обязательной дактилоскопии добровольцев, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ. Соответствующая информация 19 апреля появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.



В качестве авторов инициативы выступили депутаты Василий Пискарёв и Андрей Картаполов. Проект был внесен в Думу в декабре прошлого года.



Согласно тексту пояснительной записки, законопроект затронет граждан, «заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ в области обороны, в том числе при их использовании за пределами РФ».

