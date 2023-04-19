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    Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии добровольцев, заключивших контракт с ВС РФ

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    Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон об обязательной дактилоскопии добровольцев, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ. Соответствующая информация 19 апреля появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

    В качестве авторов инициативы выступили депутаты Василий Пискарёв и Андрей Картаполов. Проект был внесен в Думу в декабре прошлого года.

    Согласно тексту пояснительной записки, законопроект затронет граждан, «заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ в области обороны, в том числе при их использовании за пределами РФ».

    Сейчас на таких россиян распространяется статус военнослужащих, но их нет в перечне тех, кто подлежит обязательной дактилоскопической регистрации для их идентификации в соответствии с Законом «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

    Дактилоскопическая регистрация — это регистрация граждан, сдающих свои отпечатки пальцев. Она используется для идентификации человека или для поиска людей. Обязательно сдают свои отпечатки пальцев военные, пожарные, полицейские, пограничники — люди, чья работа связана с угрозой для жизни.

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