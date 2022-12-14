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    В Госдуму внесли законопроект об обязательной дактилоскопии для добровольцев, заключивших контракт с ВС РФ

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    Депутаты Андрей Картаполов и Василий Пискарев предложили обязать добровольцев, заключивших контракт, проходить дактилоскопию. Соответствующий законопроект они внесли 14 декабря в Госдуму.

    В документе предлагается внести изменения в закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

    Как сказано в пояснительной записке, законопроект направлен для проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации граждан РФ, которые заключили контракт о выполнении задач ВС РФ в области обороны, в том числе и при их использовании за пределами России.

    В настоящее время на заключивших контракт добровольцев распространяется статус военнослужащих, но в перечне граждан, которым положена обязательная дактилоскопия, их нет.

    Дактилоскопическая регистрация — это регистрация граждан, сдающих свои отпечатки пальцев. Она используется для идентификации человека или для поиска людей. Обязательно сдают свои отпечатки пальцев военные, пожарные, полицейские, пограничники — люди, чья работа связана с угрозой для жизни.

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