В Госдуму внесли законопроект об обязательной дактилоскопии для добровольцев, заключивших контракт с ВС РФ

Депутаты Андрей Картаполов и Василий Пискарев предложили обязать добровольцев, заключивших контракт, проходить дактилоскопию. Соответствующий законопроект они внесли 14 декабря в Госдуму.
В документе предлагается внести изменения в закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».
Как сказано в пояснительной записке, законопроект направлен для проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации граждан РФ, которые заключили контракт о выполнении задач ВС РФ в области обороны, в том числе и при их использовании за пределами России.
В настоящее время на заключивших контракт добровольцев распространяется статус военнослужащих, но в перечне граждан, которым положена обязательная дактилоскопия, их нет.