Провёл выходные в реанимации. Мать сбитого на Маршала Говорова подростка рассказала об аварии

Подросток, который в субботу оказался под колёсами машины на улице Маршала Говорова, проходит лечение в больнице им. К. А. Раухфуса. Сейчас он в состоянии средней степени тяжести. Об этом 19 апреля рассказала его мать Светлана.



По словам женщины, в тот день её сын ехал на трамвае в сторону гимназии. Когда на остановке дверь открылась, он успел сделать шаг-полтора, прежде чем его на скорости сбил автомобиль. «Не успел даже вправо посмотреть», — уточнила она.



«Судя по тормозному пути и тому, что я знаю, оставалось 10 секунд до выключения зелёного сигнала. Возможно, водитель рассчитывала обогнать трамвай до его остановки и проехать», — предположила наша собеседница.

