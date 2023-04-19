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    Провёл выходные в реанимации. Мать сбитого на Маршала Говорова подростка рассказала об аварии

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    Подросток, который в субботу оказался под колёсами машины на улице Маршала Говорова, проходит лечение в больнице им. К. А. Раухфуса. Сейчас он в состоянии средней степени тяжести. Об этом 19 апреля рассказала его мать Светлана.

    По словам женщины, в тот день её сын ехал на трамвае в сторону гимназии. Когда на остановке дверь открылась, он успел сделать шаг-полтора, прежде чем его на скорости сбил автомобиль. «Не успел даже вправо посмотреть», — уточнила она.

    «Судя по тормозному пути и тому, что я знаю, оставалось 10 секунд до выключения зелёного сигнала. Возможно, водитель рассчитывала обогнать трамвай до его остановки и проехать», — предположила наша собеседница.

    С субботы по понедельник, добавила мать юноши, он находился в реанимации. На этой неделе его перевели в нейрохирургическое отделение.

    «Фонтанка» писала, что на Маршала Говорова 66-летняя пенсионерка на «Хонде CRV» сбила 14-летнего подростка. В ГУ МВД по Петербургу тогда сообщили, что в этот момент несовершеннолетний стоял на трамвайной остановке.

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