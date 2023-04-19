Провёл выходные в реанимации. Мать сбитого на Маршала Говорова подростка рассказала об аварии

Подросток, который в субботу оказался под колёсами машины на улице Маршала Говорова, проходит лечение в больнице им. К. А. Раухфуса. Сейчас он в состоянии средней степени тяжести. Об этом 19 апреля рассказала его мать Светлана.
По словам женщины, в тот день её сын ехал на трамвае в сторону гимназии. Когда на остановке дверь открылась, он успел сделать шаг-полтора, прежде чем его на скорости сбил автомобиль. «Не успел даже вправо посмотреть», — уточнила она.
«Судя по тормозному пути и тому, что я знаю, оставалось 10 секунд до выключения зелёного сигнала. Возможно, водитель рассчитывала обогнать трамвай до его остановки и проехать», — предположила наша собеседница.
С субботы по понедельник, добавила мать юноши, он находился в реанимации. На этой неделе его перевели в нейрохирургическое отделение.
«Фонтанка» писала, что на Маршала Говорова 66-летняя пенсионерка на «Хонде CRV» сбила 14-летнего подростка. В ГУ МВД по Петербургу тогда сообщили, что в этот момент несовершеннолетний стоял на трамвайной остановке.