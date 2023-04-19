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    «Ъ»: Караулова заподозрили в незаконном предпринимательстве из-за 50 квартир. Адвокат не согласен

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    В Москве против 64-летнего журналиста и блогера Андрея Караулова возбудили уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 171 УК РФ), пишет 19 апреля «Коммерсант».

    По данным издания, правоохранители обнаружили, что в Москве на Караулова и его родственников якобы оформлены как минимум 50 квартир, которые он четыре года нелегально сдавал через третьих лиц. Следствие считает, что за это время журналист получил как минимум 4,8 млн рублей.

    Адвокат Караулова Александр Обозов информацию о возбуждении уголовного дела опровергает, пишет ТАСС.

    Ранее против Караулова возбудили два уголовных дела о клевете: в отношении главы «Ростеха» Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова. Как уточняет «Коммерсант», сам журналист, по его словам, сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах на лечении. После возбуждения дел о клевете его объявили в розыск.

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