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    Муринский «бублик» отрастит новую дорогу. Предложения по ней будут принимать еще три месяца

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    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Леноблать построит новую дорогу, чтобы разгрузить выезд из западного Мурино и развязку с кольцевой автодорогой Петербурга. Она примкнет к круговому перекрестку на развязке с КАД, который открыли в 2021 году.

    Сейчас есть только один выезд — в сторону Охтинской аллеи, и в часы пик он не справляется с потоком транспорта, из-за чего «хвост» пробки серьезно тормозит проезд. Новая дорога добавить еще один выезд — в сторону Ручьевского проспекта. Это должно убрать заторы на Охтинской аллее и улице Шувалова, облегчив выезд из недавно построенных жилых кварталов, а также разгрузить развязку с КАД, сообщили 19 апреля в Дорожном комитете Ленобласти.

    Дорожный комитет Ленобласти

    «Из дворов на Охтинской уйдут таксисты и все, кому больше всех надо быстро попасть на бульвар Менделеева и дальше. Сама Охтинская вздохнёт свободней вечером, а улица Шувалова — утром. Стоямбы здесь в часы пик на фотографиях прекрасно видны. Плюс водители перестанут катать на капотах пешеходов на перекрёстке Менделеева — Авиаторов Балтики», — отмечают в телеграм-канале Dorogi_lo.

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    Скорость движения на новой дороге ограничат 60 км/ч, но если потребуется, «потолок» снизят и до 40 км/ч, добавляют в ведомстве. ГКУ «Ленавтодор» как заказчику стройки поручили детально проработать предложения жителей по увеличению количества пешеходных переходов, левых поворотов и схем движения транспорта. Для этого создали рабочую группу с местными депутатами. Встречи будут проводить регулярно в строительном городке. Предложения будут принимать еще около трех месяцев — столько времени есть на актуализацию проектных решений, пока разрабатывается рабочая документация.

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    Сейчас во Всеволожском районе Ленобласти строят выезд из восточной части Мурино. Он станет продолжением Пискаревского проспекта и выведет транспорт с загруженного Токсовского шоссе, обеспечив подъезд как для Мурино, так и для Нового Девяткино.

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    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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    Ленинградская областьМуриноКАДСтроительство дорог
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