Муринский «бублик» отрастит новую дорогу. Предложения по ней будут принимать еще три месяца

Леноблать построит новую дорогу, чтобы разгрузить выезд из западного Мурино и развязку с кольцевой автодорогой Петербурга. Она примкнет к круговому перекрестку на развязке с КАД, который открыли в 2021 году.

Сейчас есть только один выезд — в сторону Охтинской аллеи, и в часы пик он не справляется с потоком транспорта, из-за чего «хвост» пробки серьезно тормозит проезд. Новая дорога добавить еще один выезд — в сторону Ручьевского проспекта. Это должно убрать заторы на Охтинской аллее и улице Шувалова, облегчив выезд из недавно построенных жилых кварталов, а также разгрузить развязку с КАД, сообщили 19 апреля в Дорожном комитете Ленобласти.