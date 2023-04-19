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    Пара россиян пять лет нелегально жила в Испании и попалась, пытаясь вернуться на родину через Финляндию

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    На пограничном посту в Финляндии задержали двоих россиян, которые пытались въехать в Ленобласть. Оказалось, что они въехали в Шенгенскую зону еще пять лет назад и нелегально жили в Испании.

    Граждане РФ пытались выехать из Суоми через КПП «Ваалимаа — Торфяновка», сообщает 19 апреля пресс-служба финской пограничной охраны. У них не оказалось ни виз, ни штампов погранконтроля — сами нарушители заявили, что въехали в Шенгенскую зону в 2017 году и незаконно обосновались в Испании.

    Погранохрана предложила Миграционной службе выдворить нелегалов и запретить им въезд в страну. Отмечается, что на КПП «Ваалимаа» регулярно ловят нарушителей, которых обычно выявляют во время проверки на выезде из страны. Но, как правило, срок их несанкционированного пребывания составляет от нескольких дней до нескольких лет, а более пяти — это исключительный случай.

    «Фонтанка» рассказывала, как в феврале в Финляндии поймали нелегала, который шел из России на лыжах.

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