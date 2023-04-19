А была ли парковка? Суд решил, что петербуржец сам виноват в падении сосульки на его редкий автомобиль

Фото: читатель «Фонтанки» Сергей Поделиться Поделиться





Упавшая с жилого дома льдина разбила стекло автомобиля редкой комплектации в Петербурге. Хозяин зафиксировал ущерб и оплатил независимую экспертизу, но этого оказалось недостаточно для успешного выступления в суде. Получить компенсацию помешала нетипичная парковка.



Эпопея с разбитым автомобилем длится в жизни Сергея с декабря 2021 года. Тогда он вернулся из Хибин и застал свой Opel Astra с помятой крышей и разбитым лобовым стеклом. Говорит, что зимой автомобиль обычно хранится на платном паркинге. Но в этот раз не стал его туда ставить — перед отъездом не было столько снега, чтобы волноваться.

Фото: читатель «Фонтанки» Сергей Фото: читатель «Фонтанки» Сергей Фото: читатель «Фонтанки» Сергей Поделиться Поделиться





«Вечером приехал и вижу, что начали крышу чистить. Смотрю, на машине снег лежит, температура была плюсовая, соответственно, снег был мокрый и тяжелый, — говорит Сергей. — Никаких ограждающих лент не было».

Автомобиль стоял под балконами с торца 78 дома на улице Краснопутиловской. В этом месте находится дворовой проезд — проезжая часть, тротуара для пешеходов не предусмотрено, как и газона.

Фото: Яндекс.Карты Поделиться Поделиться





«Почему я там поставил? Там нет запрещающих знаков, — отмечает Сергей. — Машины ежедневно проезжают по этой дороге, люди ходят по ней».

Сергей сам обратился в полицию и управляющую компанию ЖКС № 3 Московского района, чтобы зафиксировать повреждения. После общения с главным инженером и привлечения к процессу юристов, он получил официальное письмо от коммунальщиков, в котором сообщалось, что предприятие готово возместить ущерб в размере 50 тысяч рублей или самостоятельно выполнить работы по замене повреждённых сосулькой элементов машины.



К этому времени петербуржец уже сделал независимую экспертизу, которая оценила стоимость ремонта автомобиля без учета износа в 174 600 рублей. У Сергея не обычная Opel Astra, а Opel Astra G Coupe Bertone. Это ограниченная линейка автомобилей ручной сборки, в разработке дизайна которой принимали участие специалисты из знаменитого итальянского ателье Bertone. С автомобилем Сергей участвовал в разных выставках.

«У меня максимальная комплектация автомобиля. В Питере таких машин, наверное, штуки две, а в России — штук пять, — замечает Сергей — Я одно стекло на замену ждал около 7 месяцев. Оно обошлось где-то в 90 тысяч».



Сергей на примирение с ЖКС № 3 не пошёл и обратился с гражданским иском в Московский суд Петербурга. Он потребовал взыскать 174 600 рублей ущерба и ещё 10 тысяч сверху за проведение экспертизы.

Несмотря на многочисленные примеры того, как суды Петербурга наказывают коммунальщиков и обязывают их платить за повреждённое льдом имущество, этот случай стал исключением. В ходе процесса оказалось важным, где именно припаркован автомобиль и откуда упала сосулька.

Так, Сергей оставил Opel на проезжей части у торца дома. Аргументом пошедшего на принцип ответчика в лице ЖКС № 3 стал СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».



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Согласно документу, разрыв от «сооружений для хранения легкового автотранспорта» до жилых домов должен составлять не менее 10 метров, вне зависимости от наличия или отсутствия окон на фасаде здания.

«При таких обстоятельствах истец полностью принимал на себя ответственность за падение снежной наледи», — отмечается в решении суда.

Вторым аргументом ответчика стало место, откуда прилетела сосулька. В суде не было представлено видеозаписи происшествия. Коммунальщики отчитались актом о выполнении работ по очистке плоской кровли дома от снега от 13 декабря 2021 года. При этом разбитую машину Сергей обнаружил 16 декабря. Был сделан вывод, что сосулька упала с козырька балкона. Козырьки не предусмотрены проектом и установлены жильцами самовольно, а значит, не входят в перечень общего имущества и чистить их от снега и наледи — обязанность собственника, а не управляющей компании.



Суд отказал Сергею в исковых требованиях. «Учитывая вышеизложенные обстоятельства, которые истец не опроверг, в том числе то, что автомашина была припаркована в месте, не отведенном для стоянки автотранспорта, истцом не доказано, когда имело место происшествие, и то, что ответчик является причинителем вреда», — говорится в решении.

«Если человек или компания готовы починить за свой счет или возместить ущерб, то это де-юре считается признанием вины, почему суд на это не обратил внимания, мне не понятно», — возмущается Сергей.

Адвокат петербуржца Сергей Панин добавляет, что в «СанПинах», которыми оперировало ЖКС № 3 Московского района, говорится не о припаркованных во дворах автомобилях, а об организации парковки как объекта, то есть к единичному транспорту эти правила, по мнению юриста, отношения не имеют.



«Это была позиция Жилкомсервиса, и суд её принял. В документе говорится о гаражах, «ракушках» и других объектах, но не об автомобилях, — отмечает адвокат. — А по поводу козырька, на мой взгляд, Жилкомсервис должен был обращаться к владельцам квартир, чтобы они этот козырек убрали».

Сергей вместе с адвокатом намерены оспорить решение Московского суда.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

