Двойной удар. В Заячьем переулке льдиной два раза за три дня побило одну и ту же машину

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел иск местной жительницы к коммунальщикам за побитую льдом машину. Автомобиль попал не под сброс снега, а просто под упавшую сосульку, причем дважды за несколько дней.



Первое падение произошло 13 декабря 2022 года. Льдина, сорвавшаяся с крыши многоквартирного дома по адресу: Заячий переулок, 3, рухнула на припаркованный Nissan, оставив вмятину на капоте, левом крыле, стойке, сорвав с креплений передний бампер и разбив левый передний поворотник, сообщает 5 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Затем 16 декабря по тому же адресу на «Ниссан» упала еще одна льдина, оставив вмятину на стойке крыши слева. После первого случая ремонт потянул на 176 146 рублей, второй добавил к этой сумме еще 226 153 рубля.