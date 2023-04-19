В ДНР начался призыв на срочную службу, но без отправки в войска

В ДНР создадут главную призывную комиссию, а также учредят призывные комиссии в местных администрациях. Указ подписал глава республики Денис Пушилин. При этом граждан в рамках призывной кампании отправлять на военную службу не будут, объяснили 19 апреля в администрации Пушилина.



Получившие повестки и прошедшие медкомиссию жители после постановки на воинский учет останутся дома, говорится в сообщении.



Документ о призывных комиссиях в ДНР вступил в силу 31 марта. Из текста следует, что они должны еженедельно подводить итоги работы по розыску граждан, не исполняющих воинскую обязанность, и заниматься другой деятельностью, связанной с призывом.

