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    В ДНР начался призыв на срочную службу, но без отправки в войска

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    В ДНР создадут главную призывную комиссию, а также учредят призывные комиссии в местных администрациях. Указ подписал глава республики Денис Пушилин. При этом граждан в рамках призывной кампании отправлять на военную службу не будут, объяснили 19 апреля в администрации Пушилина.

    Получившие повестки и прошедшие медкомиссию жители после постановки на воинский учет останутся дома, говорится в сообщении.

    Документ о призывных комиссиях в ДНР вступил в силу 31 марта. Из текста следует, что они должны еженедельно подводить итоги работы по розыску граждан, не исполняющих воинскую обязанность, и заниматься другой деятельностью, связанной с призывом.

    Также Пушилин поручил предоставить ему информацию о проведении весеннего и осеннего призывов до 1 августа 2023 года и до 15 января 2024 года соответственно.

    Весенняя призывная кампания — 2023 стартовала в России 1 апреля. Указ об этом незадолго до конца марта подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, на срочную службу призовут 147 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

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