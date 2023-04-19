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    Оторвало цистерну и размозжило кабину. Грузовик с дизтопливом улетел с дороги на Сахалине

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    Фото: ГУ МЧС по Сахалинской области
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    Жуткая авария с участием бензовоза произошла 19 апреля в Сахалинской области. Повреждения машины не оставили водителю шансов.

    ДТП случилось днем 19 апреля по местному времени на 27-м километре региональной дороги Аэропорт Шахтерск — Бошняково, неподалеку от села Тельновское, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области. Водитель автоцистерны, перевозивший дизельное топливо, не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. На фото с места ДТП видно, что грузовику оторвало цистерну с топливом, а кабину практически расплющило.

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    Водитель автомобиля погиб на месте. Из-за повреждения цистерны произошла утечка топлива, ее устранили прибывшие на место пожарные. Сколько топлива перевозил грузовик, уточняется.

    Фото: ГУ МЧС по Сахалинской области

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    Сахалинская областьДТПДТП с бензовозом
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