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    На севере КАД полностью перекроют съезд на Парашютную улицу

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На развязке кольцевой автодороги Петербурга с Парашютной улицей на несколько часов перекроют один из съездов. Там будут демонтировать тепловое укрытие после бетонирования плиты проезжей части.

    С 1:00 до 5:00 22 апреля на 12-м километре КАД будет полностью перекрыт съезд №3 — с внутреннего кольца на Парашютную улицу, сообщает 19 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы запланированы на ночь, чтобы избежать пробок.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Демонтаж выполнит АО «АБЗ-Дорстрой». Компания строит на развязке примыкание проектируемой дороги к аэродрому «Левашово» по заказу ООО «Газпром инвест». Напомним, что с 19 апреля там же на месяц перекрыта одна полоса на внешнем кольце.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДПерекрытия движения
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