На севере КАД полностью перекроют съезд на Парашютную улицу

На развязке кольцевой автодороги Петербурга с Парашютной улицей на несколько часов перекроют один из съездов. Там будут демонтировать тепловое укрытие после бетонирования плиты проезжей части.

С 1:00 до 5:00 22 апреля на 12-м километре КАД будет полностью перекрыт съезд №3 — с внутреннего кольца на Парашютную улицу, сообщает 19 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы запланированы на ночь, чтобы избежать пробок.