КАД между ЗСД и Парашютной улицей сузят на месяц

Строительные работы на месяц ограничат движение транспорта на участке внешнего кольца КАД на севере Петербурга. Там продолжают возводить примыкание будущей дороги к аэродрому «Левашово».
С 19 апреля по 20 мая на 12-м километре внешнего кольца КАД, между ЗСД и Парашютной улицей, будет перекрыта первая полоса, сообщает 18 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Всего на этом участке три полосы движения.
АО «АБЗ-Дорстрой» будет делать на участке систему водоотвода, укреплять откосы, монтировать отбойники, наносить разметку и выполнять благоустройство. Работы ведутся в рамках строительства примыкания к развязке КАД с Парашютной улицей проектируемой дороги к аэродрому «Левашово». Генеральным подрядчиком выступает АО «Газстройпроект».