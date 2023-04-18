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    КАД между ЗСД и Парашютной улицей сузят на месяц

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Строительные работы на месяц ограничат движение транспорта на участке внешнего кольца КАД на севере Петербурга. Там продолжают возводить примыкание будущей дороги к аэродрому «Левашово».

    С 19 апреля по 20 мая на 12-м километре внешнего кольца КАД, между ЗСД и Парашютной улицей, будет перекрыта первая полоса, сообщает 18 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Всего на этом участке три полосы движения.

    АО «АБЗ-Дорстрой» будет делать на участке систему водоотвода, укреплять откосы, монтировать отбойники, наносить разметку и выполнять благоустройство. Работы ведутся в рамках строительства примыкания к развязке КАД с Парашютной улицей проектируемой дороги к аэродрому «Левашово». Генеральным подрядчиком выступает АО «Газстройпроект».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДОграничения движения транспорта
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