Погибший у Гостилиц мужчина не должен был садиться за руль. Его лишили прав за серьёзный проступок

Мужчина, погибший в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти, имел в прошлом проблемы с законом. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке» 19 апреля.
ДТП произошло 18 апреля в 14:45 на 35-м километре дороги Петергоф — Кейкино, у деревни Гостилицы. Как сообщал полицейский главк, 43-летний водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением, врезался в опору ЛЭП и погиб. На фото 47news видно, что машина перевернулась на крышу.
По данным «Фонтанки», мужчина жил в деревне Лопухинка того же района. «Опель» — его собственность, а вот прав у него не было. Он был лишён их за пьяное вождение в сентябре прошлого года на полтора года. В далёком 2001 году мужчину судили за хулиганство, он получил условный срок.