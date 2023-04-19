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    Погибший у Гостилиц мужчина не должен был садиться за руль. Его лишили прав за серьёзный проступок

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    Мужчина, погибший в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти, имел в прошлом проблемы с законом. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке» 19 апреля.

    ДТП произошло 18 апреля в 14:45 на 35-м километре дороги Петергоф — Кейкино, у деревни Гостилицы. Как сообщал полицейский главк, 43-летний водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением, врезался в опору ЛЭП и погиб. На фото 47news видно, что машина перевернулась на крышу.

    Фото: 47news
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    По данным «Фонтанки», мужчина жил в деревне Лопухинка того же района. «Опель» — его собственность, а вот прав у него не было. Он был лишён их за пьяное вождение в сентябре прошлого года на полтора года. В далёком 2001 году мужчину судили за хулиганство, он получил условный срок.

    Фото: 47news

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    Комментарии 10

    Гость19 Апр 2023 в 11:57
    - Кто ? - Смуглянка....
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