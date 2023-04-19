Весна на рынке: после зимней спячки покупатели снова заинтересовались квартирами в новостройках

В первом квартале в Петербурге и Ленобласти зарегистрировали почти 18 тыс. договоров долевого участия. В прошлом году за три месяца сделок было на 10 тысяч больше — ведь именно февраль и март 2022 года показали наиболее ажиотажный спрос на квартиры. Но если сравнивать март 2023 года с февралем, то уже можно заметить позитивную динамику. При этом, несмотря на запрет околонулевых ставок, ипотека по-прежнему остается главным способом покупки жилья.
По данным Управления Росреестра по Санкт-Петербургу, в городе в первом квартале зарегистрировано
Примерно такая же ситуация складывается и в соседнем регионе. По данным Управления Росреестра по Ленобласти, в первом квартале зарегистрировано
Всего в петербургской агломерации в первом квартале было продано
— Обещания по повышению минимальных субсидированных ставок в конце марта тут же повлияло на увеличение спроса: люди, которые ожидали изменения условий, поспешили заключить сделки по старым условиям, — комментирует Ольга Трошева. — В связи с этим, а также с тем, что были запущены стимулирующие акции, к марту уровень спроса последовательно восстановился до средних показателей июля — ноября 2022 г. Так, нами был отмечен прирост спроса на
Так, Мария Орлова, директор по продажам ГК «А101» в Санкт-Петербурге, отмечает, что в Ленобласти спрос хотя и вырос по сравнению с февралем текущего года, но не восстановился до марта 2022 года. «В целом в первом квартале 2023 года в Ленинградской области продано 176 тыс. кв. м жилья, что на
Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург» оценивает прирост объема продаж в сегменте масс-маркет в агломерации в целом примерно в
При этом по структуре продаж в марте 2023 года по сравнению с февралем был небольшой прирост доли студий, что отчасти характеризует увеличение спроса на самые недорогие по стоимости квартиры и увеличение доли частных инвесторов по ликвидным лотам, которые приобретают недвижимость для сохранения средств, сообщил Дмитрий Ефремов.
Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест», говорит, что снижение спроса в первом квартале 2023 года было прогнозируемым: «Платежеспособность населения не растет, часть покупателей по-прежнему занимают выжидательную позицию, что связано с геополитической ситуацией в стране, она всё так же нестабильна. Не добавляют оптимизма и возросшие ставки по ипотеке».
При этом он соглашается, что в марте петербургский рынок новостроек был более активен — количество сделок увеличилось на
«Активность в первом квартале нарастала постепенно — с каждым месяцем рынок становился всё более оживленным, — уточнил Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости Группы ЦДС. — Снижение в начале года было плановым и ожидаемым. К этому привел всплеск продаж в ноябре и декабре 2022 года на фоне слухов о завершении программы льготной ипотеки. Благодаря этому, в конце прошлого года был исчерпан спрос, который в противном случае перешел бы на начало 2023 года».
При общей положительной тенденции в компаниях по-разному оценивают результаты деятельности.
«В первом квартале продажи компании выросли примерно на
«Объем продаж по компании «Строительный трест» в первом квартале 2023 года превысил 3 млрд рублей, — отмечает Сергей Степанов, директор по продажам Объединения «Строительный трест». — Это немного меньше, чем за тот же период прошлого года, когда спрос на недвижимость был на годовом пике. В целом в феврале и марте активность спроса увеличивалась, в основном благодаря ипотеке».
Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», рассказал, что по портфелю проектов компании январь ознаменовался минимальным уровнем продаж, в феврале наблюдался рост на
Участники рынка отмечают, что сделки проходят во всех сегментах рынка. «Однако основное внимание покупателей сосредоточилось на жилье экономкласса в Ленобласти или близко к окраинам города, — утверждает Екатерина Немченко, коммерческий директор холдинга РСТИ. — Застройщики находятся в жестких условиях конкуренции и столкнулись с необходимостью регулярного стимулирования продаж. С началом весны «сошлись все звезды»: рынок можно однозначно характеризовать как рынок покупателя, застройщики конкурируют за его внимание, закрылись ипотечные программы, которые давали в прошлом году минимальную субсидированную ставку, изменились условия по другим программам».
Положительный тренд наметился и в сегменте апартаментов. «В 1 квартале продажи в проекте Digital Village Vertical были хорошими, — говорит руководитель отдела продаж проекта Александр Терентьев. — Мы выполнили полностью план продаж, спрос был стабильный, без резких взлетов и падений, что радует. Если говорить о рынке в целом, то во второй половине квартала участники фиксировали рост спроса».
— В целом первый квартал 2023-го показал неплохие результаты по спросу: он сопоставим с ситуацией 2010–2011 гг, когда страна постепенно выходила из кризиса, — резюмировала Ольга Трошева. — Более того, хорошим знаком является тот факт, что и продажи открылись в первом квартале 2023-го примерно в таком же объеме: на рынок было выведено столько же, сколько и продано, то есть
Ипотечная доля
Объемы ипотечного кредитования в первом квартале также снизились по сравнению с прошлым годом. Так, в Петербурге, по данным Росреестра, зарегистрировано 32,8 тыс. ипотечных сделок, в Ленобласти — 17,6 тыс., что на
На первичном рынке ипотека по-прежнему играет ведущую роль.
«По итогам первого квартала 2023 года в наших проектах доля ипотечных сделок составляет
Доля ипотечных сделок по компании «Строительный трест» в первом квартале 2023 года выросла и составила
«Ввиду расширения семейной ипотеки, заметен значительный рост клиентов по данной программе, их количество увеличилось с
Сергей Терентьев также отметил, что доля ипотечных сделок остается стабильно высокой, достигая
Сергей Софронов отметил, что доля ипотеки в массовом строительстве остается плюс-минус такой же, и в Петербурге сейчас составляет около
В сделках компании «Главстрой Санкт-Петербург» доля ипотеки по итогам марта составила
Анна Боченкова и вовсе говорит, что практически 99 % сделок сейчас — ипотечные: «Если сравнивать с прошлым годом, то доля покупателей с наличными деньгами составляла тогда около
В конце 2022 года доля ипотечных сделок в структуре продаж «РСТИ» достигла рекордных цифр и приблизилась к
Мария Орлова обобщила, что в марте минимальная ставка субсидирования составила
После некоторого спада в январе — феврале динамика выдачи ипотечных кредитов активизировалась в марте. «Сейчас с использованием различных ипотечных продуктов совершается
Немного иначе обстоит ситуация с апартаментами. Так, по словам Александра Терентьева, доля ипотечных сделок в проекте по результатам 1 квартала составила
Есть что предложить
По данным компании Nikoliers, с начала года в Петербурге и Ленобласти в продажу вышло 12,7 тыс. квартир, что на
«Предложение не растет, — констатирует Сергей Софронов. — Напротив, оно снижается, как и прогнозировалось еще в прошлом году. Если сопоставить текущие цифры по вводу жилья эксплуатацию и выводу новых проектов на рынок, то очевидно — предложение будет меньше. С другой стороны, появится больше вариантов относительно недорогой недвижимости в форматах комплексного освоения, прежде всего на юге города».
По словам Яна Фельдмана, в текущей ситуации на рынке и нестабильного спроса застройщики осторожно подходят к запуску новых проектов. «Наша компания не меняет планов по старту новых очередей уже в строящихся кварталах и выводу новых объектов, — отметил он. — Мы считаем, что хороший продукт будет востребован даже на сужающемся рынке. Сейчас мы ведем градостроительную подготовку двух новых проектов».
«Как и многие застройщики, мы аккуратно относимся к выводу новых объектов, — поясняет Сергей Терентьев. — Сейчас пополнение предложения происходит в более спокойном режиме, чем еще полгода назад. Полагаю, что объем новых проектов примерно в три раза меньше того, что можно было бы вывести в продажу». При этом он считает, что рынок находится в состоянии некоторого баланса — объекты выводятся в соответствии с текущим спросом. «Объемы реализации наших объектов близки к плановым, а где-то даже их превышают. В дальнейшем объемы вывода будут зависеть от интереса со стороны покупателей. Строители готовы поддержать растущий спрос, оперативно выводя новые проекты на рынок», — говорит он.
Анна Боченкова рассказала, что в первом квартале «Дальпитерстрой» не выводил на рынок новых проектов, а продолжил реализовывать масштабный проект «Алексеевский квартал» в Шушарах. «Два года назад рядом с кварталом мы сдали детский сад на 415 мест, в прошлом году — школу на 1925 мест, а в этом году планируем начать строительство в Шушарах еще двух детсадов и школы», — добавила она.
«Объем предложения на рынке новостроек пополняется очередями строительства объектов, которые уже были в продаже ранее, и новыми объектами, при этом девелоперы занимают достаточно осторожную позицию к пополнению товарного запаса на фоне относительно невысокого спроса, — подтвердила Екатерина Немченко. — Заметным событием на рынке стало появление нового участника, застройщика А101 с двумя проектами в Ленобласти». Сама компания «РСТИ» вывела на рынок новый проект на Октябрьской набережной — ЖК «Лайнер».
«Строительный трест» в первом квартале вывел в продажу два лота второго этапа жилого квартала NEWПИТЕР в Новоселье на 1050 квартир общей площадью 60,7 тыс. кв. м.
По данным Nikoliers, в комфорт-классе на рынок вышло 7,1 тыс. квартир, предложение в бизнес-классе пополнилось на 1,5 тыс. квартир, а в премиум-классе не вышло ни одного проекта.