Прокуратура отменила дорогу в особой зоне у Вероярви, из-за которой активисты шли против трактора

О решении прокуратура области пишет 18 апреля. Речь идет о дороге вблизи озера Вероярви. В конце марта местные активисты встали перед трактором, чтобы не позволить строителям начать работы. Защитникам природы удалось добиться своего. Надзор отменил постановление местных властей о стройке и вынес представление руководству администрации Токсово.

Решение администрации Токсовского городского поселения о строительстве дороги в особо охраняемой природной зоне отменено прокурорской силой. Ответят муниципалы и в суде.

Кроме того, в суд от прокуратуры подан иск, которым надзор намерен признать недействительным договор аренды участка. Регистрационные действия с землей уже запрещены.

Дорога была запланирована на особо охраняемой территории. 405 метров трассы должны были вести к будущему коттеджному поселку.

