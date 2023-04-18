    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    1 м/с, с-в

    774мм

    23%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd81.6eur89.57

    Прокуратура отменила дорогу в особой зоне у Вероярви, из-за которой активисты шли против трактора

    1165
    4 комментария

    Решение администрации Токсовского городского поселения о строительстве дороги в особо охраняемой природной зоне отменено прокурорской силой. Ответят муниципалы и в суде.

    О решении прокуратура области пишет 18 апреля. Речь идет о дороге вблизи озера Вероярви. В конце марта местные активисты встали перед трактором, чтобы не позволить строителям начать работы. Защитникам природы удалось добиться своего. Надзор отменил постановление местных властей о стройке и вынес представление руководству администрации Токсово.

    Кроме того, в суд от прокуратуры подан иск, которым надзор намерен признать недействительным договор аренды участка. Регистрационные действия с землей уже запрещены.

    Дорога была запланирована на особо охраняемой территории. 405 метров трассы должны были вести к будущему коттеджному поселку.

    ЛАЙК6
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close