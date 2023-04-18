«Фонтанка» показывает видео из автобуса, двери которого зажали ребёнка

«Фонтанка.ру»
Видео из салона автобуса №264, в который неудачно пытался запрыгнуть школьник в Красногвардейском районе Петербурга, оказалось в распоряжении «Фонтанки» 18 апреля. Запись подтверждает, что без помощи мальчика не оставили.
На кадрах видно, как перед подбежавшим ребёнком закрываются двери. По информации перевозчика, он всё же просунул руку между створок, и его зажало. Камера зафиксировала момент падения и попытки открыть двери изнутри. На помощь бросилась женщина, стоявшая на остановке.
Судя по видео, школьник не получил серьёзных травм.
Свидетельницей случившегося на проспекте Энтузиастов стала читательница «Фонтанки». По её словам, ребёнку зажало ногу.
«Мальчик хотел запрыгнуть в автобус, когда двери уже начали закрываться, ему зажало ногу. Водитель не заметил, так как уже начал движение. Пассажиры закричали и привлекли его внимание. После остановки они помогли упавшему мальчику подняться», — рассказала она, добавив что на месте ребёнка осмотрел ехавший в автобусе медик.
В «Третьем парке» сообщили, что школьника протащило за автобусом метр или два. Его забрали родители, претензий, как уточняют в компании, у них нет.