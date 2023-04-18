«Фонтанка» показывает видео из автобуса, двери которого зажали ребёнка

Видео из салона автобуса №264, в который неудачно пытался запрыгнуть школьник в Красногвардейском районе Петербурга, оказалось в распоряжении «Фонтанки» 18 апреля. Запись подтверждает, что без помощи мальчика не оставили.

На кадрах видно, как перед подбежавшим ребёнком закрываются двери. По информации перевозчика, он всё же просунул руку между створок, и его зажало. Камера зафиксировала момент падения и попытки открыть двери изнутри. На помощь бросилась женщина, стоявшая на остановке.