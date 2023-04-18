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    Автобус протащил школьника по асфальту на Энтузиастов

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    Ещё одному школьнику зажало руку дверьми автобуса в Петербурге, на этот раз в Красногвардейском районе Петербурга.

    О случившемся на проспекте Энтузиастов «Фонтанке» 18 апреля сообщила читательница. По её словам, мальчика лет десяти протащило за автобусом № 264. Его удалось быстро освободить, среди пассажиров нашёлся медик, который осмотрел ребёнка.

    «Обошлось без травм», — рассказала читательница.

    Маршрут № 264 обслуживает «Третий парк». Как уточнил представитель перевозчика, мальчик не успевал на автобус, который незадолго до половины седьмого вечера готовился отъехать от остановки на углу Энтузиастов и проспекта Наставников.

    Когда двери закрывались, школьник просунул руку и её зажало. Водитель остановился, проехав метр-два.

    «Водитель вызвал ГИБДД, даёт объяснения. Ребёнка забрали родители, претензий не имеют», — уточнили в компании.

    Во Фрунзенском районе скорую и полицию пришлось вызывать накануне для юного пассажира автобуса № 12.

    © Фонтанка.Ру

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