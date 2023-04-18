Автобус протащил школьника по асфальту на Энтузиастов

Ещё одному школьнику зажало руку дверьми автобуса в Петербурге, на этот раз в Красногвардейском районе Петербурга.

О случившемся на проспекте Энтузиастов «Фонтанке» 18 апреля сообщила читательница. По её словам, мальчика лет десяти протащило за автобусом № 264. Его удалось быстро освободить, среди пассажиров нашёлся медик, который осмотрел ребёнка.

«Обошлось без травм», — рассказала читательница.

Маршрут № 264 обслуживает «Третий парк». Как уточнил представитель перевозчика, мальчик не успевал на автобус, который незадолго до половины седьмого вечера готовился отъехать от остановки на углу Энтузиастов и проспекта Наставников.